Porsche 911 (992) Targa: le foto spia durante i test invernali

Durante una sessione di prove nel gelo svedese, la Porsche 911 (992) è stata immortalata in una nuova sequenza di foto spia.

Delle nuove foto spia ritraggono la prossima Porsche 911 (992) Targa durante una serie di test sulla neve. Proseguono, quindi, le sessioni di sviluppo dell’iconica vettura prodotta a Zuffenhausen, adesso la sportiva a cielo aperto si concede una dura prova al freddo, infatti è stata sorpresa nel gelo svedese coi suoi -13 gradi centigradi. In molti affermano che la 911 Targa avrà a disposizione anche il “Design Heritage Pack” come visto sulla 991 Speedster. Questo significa che avrà degli interni speciali, stemmi dorati e una vernice unica (abbiamo già sentito parlare di una Targa 992 in un nuovo colore rosso visto con il pacchetto Heritage Design) con la sezione frontale verniciata in bianco.

Anche a trazione integrale

La nuova 911 (992) Targa non è nuova ad essere immortalata durante delle prove, ma è la prima per quanto riguarda dei test sulla neve. La maggior parte del peso della 911 poggia sull’asse posteriore che sulla neve è buono, a patto che ci sia a disposizione set di pneumatici invernali. Ad ogni modo, la nuova Targa dovrebbe offrire anche la trazione integrale come accade per il modello attuale, anche se non possiamo fare a meno di notare un accumulo piuttosto prolifico di neve sul retro di questa auto di prova, che tradotto significa che la vettura in questione è solo a trazione sul retro.

Potenza ancora da definire

La Targa potrebbe essere disponibile con una variante di potenza flessibile, che va dai 379 cavalli a qualcosa oltre i 600 CV. Purtroppo non è ancora specificata la potenza massima, dato che anche la nuova 911 Turbo sta effettuando dei test e la sua potenza finale non è stata confermata. In linea di massima la Targa avrà una potenza che si collocherà in mezzo alle due “cavallerie” indicate. L’esemplare in prova non mostra grandi mimetizzazioni, anche se per vedere i dettagli precisi e perfetti bisognerà attendere ancora un po’. L’esordio è stato fissato nella seconda metà del 2020, sicuramente dopo il Salone di Ginevra.

Porsche 911 (992) Targa: le foto spia Vedi tutte le immagini +19