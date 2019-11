Nuova Bmw Serie 5 MSport: le foto spia

Delle foto spia inedite anticipano il restyling che interesserà la futura Bmw Serie 5 con pacchetto M-Sport.

La Bmw Serie 5 M-Sport è stata catturata dall’obiettivo indiscreto dei fotografi durante le consuete prove su strada che le case automobilistiche effettuano prima del lancio ufficiale di un nuovo modello.

Un muletto della Bmw Serie 5 con pacchetto M-Sport è stato ripreso senza grossi camuffamenti, dando così modo agli appassionati di scoprire in anteprima alcune delle novità introdotte dai progettisti tedeschi.

Linea rivista in alcuni dettagli grazie al restyling

Il corpo vettura mette in evidenza la classica calandra Bmw che non sembra aver ricevuto particolari modifiche. Più evidenti sono invece i ritocchi al paraurti anteriore, che sembra essere stato rivisto in maniera piuttosto decisa.

Sulla Bmw Serie 5 M-Sport, il restyling comporterà anche l’adozione di un nuovo profilo per i gruppi ottici anteriori e posteriori, ma la coda si farà notare con ogni probabilità anche per delle soluzioni inedite inserite nel paraurti.

Piccoli ritocchi interni e qualche novità al sistema multimediale

Le indiscrezioni che arrivano da chi ha visto il muletto da vicino parlano invece di un abitacolo pressoché invariato rispetto al modello attuale, con la sola eccezione della console centrale che potrebbe ospitare uno schermo touchscreen di dimensioni più ampie, in modo da assicurare una migliore interazione con i sistemi di bordo e con l’impianto multimediale.

