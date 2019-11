Tesla Cybertrack: il pick-up elettrico da oltre 800 km di autonomia

Arriverà nel 2021 con prezzi a partire da 39.900 dollari e forme ispirate dal film Blade Runner.

Per prenotarlo bastano 100 euro, poi se si vorrà si potrà procedere all’acquisto nel 2021 con prezzi che partono dai 39.900 dollari ed arrivano ai 69.900 dollari. Stiamo parlando della Tesla Cybertrack, un pick-up elettrico che arricchirà la gamma del Brand ideato da Elon Musk.

Linea dallo stile minimalista e futurista

Le forme sono essenziali, futuristiche, con superfici semplici e lineari che ne enfatizzano la robustezza dimostrata dagli uomini del Marchio con martellate sulle portiere nel corso della presentazione e con colpi di pistola sparati sulla carrozzeria. Davanti spicca un unico elemento a LED, ma sono le ruote ad impressionare. È un veicolo che potrà andare ovunque grazie ad un’altezza da terra di 40,6 cm, un angolo d’attacco di 35° e d’uscita di 28°.

3 configurazioni ed oltre 800 km di autonomia

La vettura in questione sarà proposta in 3 configurazioni, la prima sarà quella a 2 ruote motrici con un’unità elettrica solamente, poi ci sarà quella a 4 ruote motrici con 2 motori ad impatto zero e, infine, la più performante, quella con 3 motori, sempre integrale, e capace di scattare da 0 a 96 km/h in soli 2,9 secondi e di raggiungere i 210 km/h. Il dato più interessante però riguarda l’autonomia che può arrivare a superare gli 800 km. Ma non è tutto, perché nella variante più potente la Cybertrack può trainare fino a 6.350 kg, mentre il vano di carico quando viene chiuso consente di trasportare oggetti fino a 1.588 kg con una capacità di 2.832 litri.

Configurazione interna in stile Fiat Multipla

L’abitacolo è per 6 persone con design minimalista che vede una plancia lineare, un volante privo della porzione superiore ed uno schermo centrale da ben 17 pollici. C’è anche un vano portaoggetti di grandi dimensioni sotto il divano posteriore. Gli occupanti, oltre che da una sorta di esoscheletro particolarmente resistente, sono protetti da cristalli di vetro stratificato che resistono anche al lancio di sassi.

Tesla Cybertrack: pick-up spaziale Vedi tutte le immagini +14