Design aggressivo e personale per l’ultimo Concept Hyundai che potrebbe fornire un’idea sui futuri modelli del Brand coreano.

La Hyundai guarda al futuro con l’ultimo Concept denominato Vision T che adesso offre la possibilità di approfondire il discorso stilistico con le foto ufficiali rilasciate dal Brand coreano. Si tratta di un prototipo, è chiaro, come dimostrano alcuni elementi quali l’assenza delle maniglie, ma non troppo lontano da una prossima realtà.

Infatti, il design è quello di un’auto proiettata verso una nuova era automobilistica, e che potrebbe ispirare i futuri modelli del Brand. Bella la calandra che forma un corpo unico con i gruppi ottici annegati nella stessa e, all’occorrenza, pronti ad offrire uno spettacolo altamente scenografico.

Particolare l’elemento che adorna il posteriore e che contiene, anche in questo caso, le firme luminose. La fiancata è slanciata, quasi da coupé grazie al tetto che scende verso il basso. Mentre la linea di cintura alta ed i passaruota muscolosi accentuano il dinamismo generale.

Completano il quadro i grandi cerchi in lega con finiture specifiche, davvero di grande impatto visivo, così come il tetto che appare in un’unica soluzione di continuità con il parabrezza. La presa elettrica è un elemento ulteriore che rende l’auto in linea con le tendenze attuali e del prossimo futuro anche in materia di sostenibilità ambientale.

Hyundai Vision T Concept: le foto ufficiali Vedi tutte le immagini +17