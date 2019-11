Lamborghini Vision Gran Turismo: il primo teaser

Un’anteprima virtuale per la Vision Gran Turismo dedicata al simulatore che spopola sulla Playstation.

La Lamborghini sbarca nel mondo dei simulatori di guida con una vettura tutta nuova che non seguirà la via della produzione di serie ma che è stata pensata per far letteralmente impazzire tutti gli appassionati che la sceglieranno durante le sessioni di gioco alla playstation.

Infatti, il suo nome riprende quello del simulatore di guida Sony, ovvero Vision Gran Turismo, e per adesso si notano i gruppi ottici posteriori a forma di ypsilon, motivo ricorrente sulle vetture del Toro da qualche anno. L’auto porterà sicuramente all’estremo alcuni concetti stilistici visti sulle supercar di Sant’Agata Bolognese nei recenti saloni dell’auto, così come è accaduto per altri brand che si sono cimentati con questa sfida virtuale.

Per saperne di più bisognerà attendere il 24 novembre quando saranno diffusi sul web ulteriori dettagli nell’anteprima virtuale che si terrà in occasione delle finali del campionato FIA GTC eSport di Monte Carlo.

