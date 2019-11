Volkswagen Atlas Cross Sport R Concept, sviluppata per la Baja 1000

La Casa di Wolfsburg parteciperà il prossimo anno al massacrante rally raid messicano con un inedito veicolo ufficiale.

Volkswagen è pronta a tornare nel mondo delle competizioni off road degli Stati Uniti con un inedito prototipo da rally raid svelato nelle ultime ore sotto i riflettori del Salone di Los Angeles 2019. Il prototipo in questione prende il nome di Volkswagen Atlas Cross Sport R Concept e si basa sull’ultima versione dell’omonimo SUV di grandi dimensioni chiamata Atlas Cross Sport, progettata e distribuita appositamente per il mercato nordamericano.

Un veicolo per il rally più estremo

L’Atlas Cross Sport R verrà iscritto il prossimo anno nella Class 7 Open Production Unlimited della Baja 1000: si tratta di un massacrante rally raid che si svolge in Messico, e più esattamente nella Penisola della Bassa California, dall’ormai lontano 1967. La Baja 1000 si presenta come la competizione rally non-stop point-to-point (con la maggiore distanza dal punto di partenza della tappa all’arrivo) più lunga al mondo e di conseguenza si tratta di una gara molto dura ed impegnativa.

L’Atlas Cross Sport R Concept è stata sviluppata e costruita dalla divisione Volkswagen Motorsport che ha collaborato con due partner d’eccezione: Rays Millen e Tanner Fous, ovvero due veterani di questa competizione messicana, inoltre Foust sarà anche il pilota ufficiale della vettura.

Motore da 480 CV e trazione integrale

La Atlas Cross Sport R Concept è stata equipaggiata dalla Volkswagen Motorsport con il potente e versatile propulsore 2.0 litri TSI in grado di scaricare sulla trazione integrale 4motion ben 480 CV. Con il motore in questa configurazione, assicurano gli ingegneri del costruttore tedesco, la vettura mantiene un’elevatissima affidabilità, ma le potenzialità di questa motorizzazione rimangono comunque ancora molto alte, considerando che secondo quanto affermato dal team di Volkswagen risulta possibile raggiungere – da un punto di vista teorico – un picco di ben 600 CV. Purtroppo, i dettagli tecnici sono stati rivelati con il contagocce, considerando che la vettura risulta ancora in fase prototipale e che per vederla in azione in Messico bisognerà attendere ancora un anno.

“Questa competizione è stata storicamente limitata a un gruppo molto privilegiato” ha dichiarato Saad Chehab, Vicepresidente senior del brand Marketing di Volkswagen, che ha anche aggiunto: “tuttavia, Volkswagen ha gareggiato sin dall’inizio alle gare Baja e siamo entusiasti di aiutare a mantenere vivo lo spirito giovane e divertente di questa competizione con la partecipazione del nostro Atlas Cross Sport R.”

Volkswagen Atlas Cross Sport R Concept: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +19