Hyundai: un nuovo concept per Los Angeles

Si tratta di un crossover ibrido plug-in dal design innovativo e originale che con qualche modifica potrebbe essere pronto alla produzione.

La Hyundai si prepara al Salone di Los Angeles con un concept ibrido plug-in del quale sono state diffuse le prime immagini che ne svelano il design innovativo. Non si conoscono ancora i dettagli relativi alla power unit che riflette le esigenze attuali di una mobilità più green.

Uno stile che lascia il segno

Gli uomini del centro stile hanno dato vita ad una linea che strizza l’occhio alle coupé grazie ad una linea di cintura alta ed al tetto che scende sui montanti posteriori inclinati. Non mancano passaruota in stile Lamborghini Urus, quindi squadrati, mentre la mascherina anteriore presenta anche una firma luminosa ad effetto, così come i gruppi ottici posteriori che sono uniti nella parte superiore.

Dettagli da Salone

Mancano all’appello i classici retrovisori e le maniglie, dettagli che su un concept sono all’ordine del giorno, mentre spiccano le superfici sfaccettate sia nel frontale che a livello dei montanti posteriori. Ovviamente, questi particolari nell’eventuale versione di serie saranno eliminati, ma sono necessari per rendere l’auto ancora più intrigante sotto i riflettori.

