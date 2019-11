Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid RS: le foto spia del SUV da 800 CV

La Casa di Zuffenhausen sta testando la Cayenne più potente di sempre, forte di una meccanica ibrida plug-in.

Porsche ha deciso di puntare ancora più in alto, offrendo inedite versioni ibride dei suoi modelli in grado di offrire potenze elevatissime ed impensabili solo fino a qualche anno fa. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso teutonico starebbe lavorando ad una nuova versione della Panamera Turbo S E-Hybrid in grado di sviluppare più di 800 CV. Come se non bastasse, seguendo l’esempio di questa nuova potentissima versione della Panamera, la Casa di Zuffenhausen ha deciso che realizzerà una variante altrettanto potente della Cayenne Coupé.

Questa tesi viene confermata dalla galleria di immagini spia che vi proponiamo e che immortala la futura Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid “RS”, ovvero la Cayenne più potente e prestazionale mai realizzata prima. Nelle foto in questione è possibile ammirare un prototipo dell’inedito modello privo delle classiche camuffature estetiche che vengono utilizzate dalle Case automobilistiche per celare il design definitivo delle versioni di serie.

L’esemplare in questione sfoggia una livrea rossa e grandi cerchi in lega di colore nero che lasciano intravedere le pinze dei freni personalizzate in verde acido. Il dettaglio più interessante si trova però nella parte posteriore della vettura e più esattamente ingloba nell’estrattore d’aria. Quest’ultimo componente infatti ospita due scarichi dalla forma quadrangolare chiaramente posticci, infatti osservando bene il diffusore è possibile notare due scarichi posizionati centralmente e ben mimetizzati, mentre quelli cromati sono chiaramente dei falsi. Come anticipato in precedenza, questa speciale Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid RS sfrutterà una sofisticata meccanica ibrida plug-in in grado di sviluppare la bellezza di ben 800 CV, scaricati sulla trazione integrale.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid RS Coupe Vedi tutte le immagini +9