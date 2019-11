Mitsubishi Space Star e Attrage 2020, il restyling si avvicina al debutto

L’aggiornamento dedicato ai due modelli Mitsubishi sarà svelato tra pochi giorni in Thailandia.

Mitsubishi ha annunciato che i restyling dei modelli Attrage e Space Star – quest’ultima conosciuta in alcuni mercati con il nome di Mirage – verranno presentati in anteprima mondiale il prossimo 18 novembre in Thailandia. L’annuncio dell’aggiornamento dedicato alla compatta e alla citycar della Casa dei tre diamanti è stato accompagnato dalla pubblicazione di una immagine teaser ufficiale che immortala i due nuovi modelli.

Nonostante sia piuttosto scura, la foto che vi proponiamo ci mostra alcuni dettagli stilistici delle due vettura, in particolare la zona frontale della Space Star ed il profilo della Attrage. Entrambi i modelli sfoggia un design caratterizzato da linee muscolose e arrotondate, il tutto enfatizzato dai due “baffi” color argento che impreziosiscono la vista frontale di entrambe le vetture.

Sia la Mitsubishi Space Star che la Attrage continueranno ad essere assemblate nello stabilimento produttivo di Laem Chabang Plant della filiale di Mitsubishi Motors Thailand.

