Porsche Panamera: le foto spia del restyling

Sulle strade pubbliche di Germania è stato intercettato in alcune foto spia un prototipo del restyling della Porsche Panamera, con poche mimetizzazioni.

Porsche Panamera è stata intercettata in alcune foto spia sulle strade pubbliche della Germania con delle leggere mimetizzazioni per nascondere alcuni dettagli stilistici, specialmente nella sua parte posteriore. Per il resto la vettura sembra essere quasi nella sua forma definitiva, e questo doveva essere uno dei suoi ultimi test di sviluppo.

Stilisticamente non sembra essere stata effettuata una evidente rivoluzione, anzi, per lo più l’ammiraglia di Zuffenhausen mantiene i suoi elementi di forza. All’anteriore si nota l’adozione di un nuovo paraurti, derivante direttamente da quello della nuova Porsche 911 (992), mentre al posteriore fa capolino un nuovo gruppo ottico che forma una nuova firma luminosa.

All’interno i tecnici di Porsche hanno mantenuto la sua formula vincente, linee pulite, razionali, eleganti e con la consueta sportività tipica delle vetture di Zuffenhausen. La novità si ritrova nel nuovo volante, e negli aggiornamenti dei software per avere un infotainment al passo coi tempi. Anche sotto al cofano i cambiamenti sono minimi, infatti verranno fatti alcuni aggiornamenti al motore e alla trasmissione per mantenere il livello di CO2 più basso grazie all’introduzione di filtri antiparticolato. A giudicare della foto spia, manca veramente poco per assistere alla presentazione ufficiale del restyling della Porsche Panamera.

Porsche Panamera restyling: le foto spia