Jeep Wrangler e Gladiator Three O Five al Salone di Miami 2019

Jeep presenterà a Miami due edizioni speciali Three O Five di Wrangler e Gladiator.

Jeep ha annunciato un paio d’interessanti novità per il Salone di Miami 2019. La casa americana sfrutterà infatti l’evento locale per mostrare al pubblico le due nuove edizioni Three O Five delle Jeep Wrangler e Gladiator.

I due modelli si basano sull’allestimento Sport S esaranno proposti in edizione limitata a 350 esemplari, tutti destinati al mercato americano e suddivisi in 255 Wrangler e 50 Gladiator.

Stile Miami per le livree esterne

A distinguere le varianti Three O Five dal resto della gamma è innanzitutto la livrea ispirata a Miami che consiste in un bianco brillante per la Wrangler, mentre la Jeep Gladiator si fa apprezzare per il colore arancio metalizzato.

Tra la dotazione ci sono diversi accessori della linea Jeep Performance Parts prodotti dalla Mopar tra cui bordature e decalcomanie specifiche. A queste si aggiungono diversi elementi caratteristici delle due serie speciali, come i gruppi ottici di taglio sportivo con luci a LED e il tetto apribile Sky One-Touch con comando elettronico Powertop.

Tra gli optional anche le portiere smontabili

A richiesta sono disponibili sulle Wrangler e Gladiator Three O Five l’impianto d’illuminazione supplementare a LED, il copri-verricello tubolare, i supporti per le luci sui montanti, i cerchi in alluminio da 17 pollici Jeep Performance Parts, i sedili pelle Katzkin e le portiere tubolari rimovibili.

