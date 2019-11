Fisker Ocean: pronto al debutto il SUV elettrico premium

Fisker presenta il suo SUV completamente elettrico chiamato Ocena, un mezzo di lusso che utilizza materiali e soluzioni alternative.

Fisker è un’azienda in grado di sviluppare veicoli elettrici che sono anche un punto di riferimento per la sportività di lusso. L’ultima creazione si chiama Fisker Ocean: si tratta di un SUV 100% elettrico, progettato e sviluppato in California da Henrik Fisker, visionario e imprenditore nel campo automobilistico.

Queste sono le parole di Henrik Fisker: “Negli ultimi due anni, abbiamo lavorato tranquillamente su un veicolo elettrico di lusso, esteticamente attraente e conveniente che sarà un oggetto entusiasmante da verso guidare un cambiamento globale positivo – dai materiali più sostenibili possibili lungo la catena di approvvigionamento alla praticità che cambierà la percezione di ciò che può essere un EV. Il design della Ocean è mozzafiato, l’interno è spazioso ed estremamente moderno, si è portati ad avere una percezione estrema del lusso. Il futuro della mobilità riguarda il godimento di un veicolo elettrico senza problemi, l’impegno a lungo termine e l’elevato costo di proprietà. Guidare la Fisker Ocean sarà facile: attraverso un contratto di locazione flessibile tramite un’app mobile. E ci occupiamo di tutto il servizio e la manutenzione. In poche parole, stiamo introducendo il futuro dell’e-mobility senza problemi, in modo divertente e facile. ”

Lancio dell’App e del prototipo

Fisker lancerà questo prototipo – pienamente funzionante e sviluppato su una piattaforma completamente ingegnerizzata – il prossimo 4 gennaio 2020. La presentazione avverrà durante un evento privato, che sarà trasmesso in streaming online. Le prenotazioni anticipate per il SUV saranno aperte con il lancio dell’app mobile il 27 novembre 2019. Ulteriori dettagli, compresi i prezzi, verranno rilasciati in tale data.

Tante soluzioni sostenibili

La Fisker Ocean utilizza diverse soluzioni a basso impatto ambientale. In questa direzione si muove la scelta del tetto solare a tutta lunghezza pensato come fonte secondaria di energia elettrica dell’auto, per aumentare l’efficienza e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Con l’evolversi della tecnologia, Fisker presenterà soluzioni hardware integrate per migliori rendimenti energetici.

Anche la moquette è completamente riciclata, realizzata in nylon rigenerato, ricavato da una rete da pesca abbandonata, estratta dagli oceani e dall’acquacoltura. L’interno è composto da superfici in poliuretano 100% policarbonato e supporto in rayon rinforzato al 100%, e soddisfa i rigorosi limiti di emissione chimica per vari COV (come la formaldeide).

I sedili sono in ecopelle di Dinamica e sono derivati da fibre di poliestere (magliette, fibre) e bottiglie riciclate, plastica, ecc. Riciclare il poliestere significa ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2 nell’atmosfera dell’80% rispetto al tradizionale processo di produzione del poliestere a base di benzina. L’ecosostenibilità, così come i livelli più bassi di emissioni inquinanti e il consumo di energia, sono garantiti durante l’intero ciclo produttivo. Fisker utilizzerà rifiuti di gomma di scarto generati durante la produzione di pneumatici che non saranno più scaricati in discarica. Il riciclaggio consente di risparmiare notevoli quantità di energia, riducendo le emissioni di gas serra.

