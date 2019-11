Ford Mach E, il SUV elettrico che strizza l’occhio alla Mustang

Il nuovo SUV elettrico della Casa americana avrà numerosi punti in comune con l’iconica Ford Mustang.

Come la Ford Msutang fu una vera e propria rivoluzione in chiave sportiva per la Casa dell’Ovale Blu, sottolineata dalla versione Mach One del 1968, anche il futuro SUV elettrico Ford Mach E avrà lo stesso ruolo rivoluzionario, ma in chiave ecosostenibile.

Non è infatti un caso che i due modelli, apparentemente tanto lontani e diversi, condividano un nome importante e non solo quello. Il futuro SUV anticipato da un’immagine teaser che sfoggia forme possenti che strizzano l’occhio alla muscle car a stelle strisce. Jim Farley, CEO di Ford, aveva annunciato il debutto della Mach E anticipando infatti che questo nuovo modello avrà “una silhouette elegante, zero emissioni, quattro porte e l’anima ribelle di una Mustang.”

Dal punto di vista meccanico, la vettura sfrutterà la nuova piattaforma elettrica di Casa Ford che farà da base ad una trazione integrale e ad un pacco di batterie a litio in grado di offrire un’autonomia record di ben 600 km con una sola carica di energia. La Ford Mach E verrà svelata il prossimo 17 novembre, ovvero appena tre giorni prima dell’apertura del Salone di Los Angeles 2019.

