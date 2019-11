Volkswagen, in arrivo una nuova elettrica

Fra poco più di due settimane il colosso tedesco svelerà una nuova vettura a zero emissioni appartenente alla gamma ID.

In occasione di un evento privato che si svolgerà il 19 novembre, Volkswagen presenterà in anteprima mondiale un’inedita concept car elettrica appartenente alla nuova famiglia di vetture ecosostenibili ID. Il giorno successivo verrà invece inaugurata un’esibizione interattiva battezzata “Building an Electric Future”, frutto della partnership siglata con il Petersen Automotive Museum di Los Angeles.

La misteriosa vettura elettrica targata Volkswagen è stata anticipata da una immagine teaser che immortalata da dietro quella che sembra una berlina a quattro porte. Purtroppo la foto in questione non è stata accompagnata da altre informazioni relative alla vettura ma la Volkswagen, per il momento, non rivela dettagli sul suo nuovo prototipo elettrico.

L’esposizione Building an Electric Future si concentra invece sull’evoluzione del colosso di Wolfsburg avvenuta settore della mobilità a zero emissioni. La mostra guiderà i visitatori in un percorso che spiega come è stata progettata e sviluppata la piattaforma MEB e dei numerosi modelli che deriveranno da questa piattaforma, oltre alle future sfide che la Casa tedesca dovrà affrontare nel campo della mobilità elettrica. Al termine del percorso i visitatori potranno ammirare e toccare dal vivo una concept ID.

