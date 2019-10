Nuova Nissan 370Z: le foto spia durante i test

Sul circuito del Nurburgring è stata immortalata in alcune foto spia la Nissan 370Z, in una primissima fase di sviluppo ancora fortemente mimetizzata.

Nissan vuole dare un’erede alla sua sportiva 370Z e sta lavorando intensamente in questa direzione. Sul circuito del Nurburgring è stato immortalato in alcune foto spia un prototipo in fase di sviluppo con le consuete camuffature a nascondere le sue linee. Si nota come questo veicolo rappresenti una fase di sviluppo iniziale della sportiva giapponese, dato il massiccio utilizzo della mimetizzazione. Non ci sono ancora delle conferme al riguardo, ma sotto al cofano della prossima 370Z potrebbe esserci un motore ancora più potente.

In sostanza, rispetto all’attuale 370Z, possiamo notare su questo muletto un nuovo frontale che mostra quanto i tecnici di Nissan stiano provando a fare qualcosa di nuovo. I fori di raffreddamento aggiuntivi indicano alcune modifiche al gruppo propulsore, ma come anticipato, per adesso non abbiamo informazioni precise sui possibili cambiamenti o novità.

Dal momento che questo è un prototipo in una prima fase di sviluppo, non ci sono troppe notizie da dare circa il suo futuro design e sulle sue linee, ma almeno ci sta dando un indizio sul fatto che Nissan è al lavoro su una Z di prossima generazione, un sospiro di sollievo per tutti gli appassionati del Marchio.

