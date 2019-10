Hyundai Veloster N Performance Concept: la novità per il SEMA 2019

Hyundai al SEMA 2019 presenta la Veloster N Performance Concept, una vettura aggressiva e sportiva che promette prestazioni esaltanti.

La Hyundai Veloster N Performance Concept è la grande novità che la Casa coreana ha preparato per il prossimo SEMA 2019, che si terrà a Las Vegas dal 5 all’8 novembre. Parliamo di un prototipo dalle fattezze aggressive, sportive, ormai un marchio di fabbrica della divisione N della Casa coreana. Prestazioni e fascino devono essere due elementi imprescindibili su questa vettura, questa è la filosofia che hanno scelto gli ingegneri di Hyundai per sviluppare il concept.

Aspetto aggressivo

La Veloster N Performance Concept si mostra in una veste sportiva, con una carrozzeria in cui si notano uno splitter anteriore, minigonne laterali riviste, un diffusore modificato ed un’ampia ala posteriore. Questo concept ha anche dei dettagli arancioni, le ruote da corsa OZ da 19 pollici ed il terminale di scarico Capristo. Tutti elementi che esaltano la sportività. Anche all’interno è stata scelta filosofia costruttiva, infatti l’abitacolo è ricco di richiami al mondo delle corse, come le finiture in fibra di carbonio, i rivestimenti di Alcantara, i sedili Sabelt, il pomello del cambio in alluminio ed il battitacco con il badge N.

Tecnicamente impeccabile

Questo Concept è equipaggiato con una sospensione coilover Extreme Racing con molle H&R. Il team ha installato anche delle barre antirollio Daewon Steel e supporti del telaio anteriore, centrale e posteriore. Ulteriori dettagli non stati ancora diramati, perché verranno svelati duranti il SEMA 2019. Si può supporre, però, che sotto al cofano sia montato un propulsore ancor più potente di quello visto sulla Veloster N, che è un 2.0 litri da 275 cavalli di potenza e 352 nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale a 6 velocità.

Hyundai Veloster N Performance Concept Vedi tutte le immagini +3