Ford Puma ST, foto spia del SUV sportivo

Un prototipo camuffato della versione sportiva della Puma è stato immortalato durante i test su strada.

La Casa dell’Ovale Blu ha di recente lanciato sul mercato la nuova Ford Puma, SUV dalle forme compatte che allarga l’offerta dei modelli a ruote alte targati Ford, ora composta da EcoSport, Kuga, Edge Explorer e, appunto, Puma. Ora però, la gamma del piccolo SUV Ford si prepara ad essere ampliata con una versione dal carattere sportivo che prenderà il nome di Puma ST. Questa interessante notizia dedicata agli amanti del genere viene confermata da una galleria di immagini “spia” che immortalano un muletto del futuro modello mentre effettua i classici test su strada che anticipano il debutto commerciale della vettura.

Osservando le immagini scattate in Germania, è possibile ammirare il nuovo crossover Ford che risulta completamente camuffato, con l’obiettivo di celare le forme definitive della versione di serie. Osservando con attenzione gli scatti è possibile notare le nuove appendici aerodinamiche che caratterizzano sia la vista frontale che quella posteriore della vettura. Davanti spiccano le due griglie a nido d’ape, con quella inferiore lambita da uno splitter pronunciato, non mancano inoltre nuove minigonne laterali e passaruota allargati che ospitano i cerchi in lega specifici avvolti da pneumatici ad alte prestazioni.

Infine non passa inosservato il doppio scarico posizionato al lato del fascione paraurti posteriore e un generoso spoiler posizionato all’estremità superiore del piccolo lunotto. Per quanto riguarda la parte meccanica, secondo indiscrezioni la nuova Ford Puma ST dovrebbe essere equipaggiata con il piccolo ma potente propulsore tre cilindri EcoBoost da 1.5 litri, utilizzato anche dalla Fiesta ST. Questa unità risulta capace di sviluppare la bellezza 200 cavalli e 290 Nm di coppia massima, scaricati sull’asse anteriore tramite l’uso di un cambio manuale e 6 rapporti (optional anche una trasmissione automatica). Ovviamente le prestazioni saranno leggermente inferiori a quelle offerte dalla Fiesta ST, a causa dell’aggravio di peso e del baricentro più alto.

Il debutto della vettura dovrebbe avvenire molto presto, considerando che la vettura risulta impegnata nelle fasi finali dei test su strada. La presentazione ufficiale potrebbe arrivare quindi nel primo trimestre del prossimo anno, forse sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 in programma a marzo, mentre per il debutto commerciale bisognerà attendere tra il 2020 e il 2021.

Ford Puma ST: le foto spia Vedi tutte le immagini +11