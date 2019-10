Suzuki: quattro concept per il Salone di Tokyo

Con 4 concept la Casa giapponese si prepara ad affrontare il prossimo salone di Tokyo in attesa del centenario nel 2020.

La Suzuki sta lavorando per presentare ben 4 concept al Salone di Tokyo e per pianificare i festeggiamenti dei suoi 100 anni che saranno celebrati nel 2020. Quindi, ecco una carrellata delle novità della Casa di Hamamatsu.

Proposte differenziate per ogni esigenza

Partiamo con la Waku Spo, berlina che nasconde sotto un corpo vettura vintage una power unit ibrida plug-in e che consente di variare l’aspetto della carrozzeria e degli interni a seconda di chi siede al volante. Un’idea interessante in una società dove l’auto sta diventando sempre più condivisa.

Oltre a questa proposta ci sarà la Hanare, di tutt’altro aspetto, anzi con una linea completamente sacrificata alla funzione, quella di consentire il massimo del relax ai suoi occupanti che potranno usufruire della guida autonoma per vivere il traffico senza stress.

Inediti allestimenti specifici

È previsto inoltre, un allestimento particolare della Every, veicolo commerciale del brand, realizzata per l’occasione al fine di essere un veicolo di supporto per i più piccoli e le loro madri anche in situazioni difficili.

Infine, non mancheranno due varianti della Hustler, la prima più raffinata mediante elementi specifici, e la seconda più avventurosa con dettagli ripresi dalle vetture off-road, come ad esempio il portapacchi sul tetto ed una livrea che non passa inosservata.

