Cupra: le foto spia della nuova Leon R ST

La Seat sta per presentare la nuova generazione della sua compatta di successo, la Leon, che molto probabilmente arriverà alla fine dell’anno, mentre per la variante ST bisognerà attendere la primavera del 2020. Va da sé che le versioni sportive, quelle griffate Cupra, il debutto è fissato ancora più avanti.

Intanto, ecco che la Leon Cupra R ST è stata immortalata mentre veniva caricata su una bisarca, e un soggetto fermo è l’ideale per studiare da vicino ogni particolare. Così, balzano all’occhio i quattro scarichi che sono decisamente più cattivi dei due della Leon Cupra.

Inoltre, la versione R offre la trazione integrale che consente alla vettura di scaricare a terra più potenza e con più disinvoltura. Se si pensa che l’attuale ST R eroga 300 cavalli, forse la nuova Leon Cupra ST R potrà contare su una cavalleria extra.

Si spiegano così i freni potenziati con tanto di logo Cupra sulle pinze, il paraurti anteriore con le grandi aperture per l’aria e lo spoiler sul bagagliaio. Cattiva e filante, questa wagon sportiva promette anche una grande capacità di carico, ma il consiglio è quello di fissare bene i bagagli per non vederli volare nel vano durante le curve.

