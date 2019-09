Hyundai i30 Facelift: spiata durante i test su strada

L’aggiornamento di metà carriera dedicato alla Hyundai i30 è stato immortalato durante alcuni collaudi su strada.

La Hyundai i30, media di segmento “C” forte di buon successo sul mercato italiano, si prepara a ricevere un restyling di metà carriera pronto ad affinare le qualità estetiche e le doti intrinseche di questo popolare modello. La compatta coreana, opportunamente aggiornata, è stata immortalata nei giorni scorsi da una serie di immagini “rubate”, mentre effettuava i classici collaudi su strada che anticipano il debutto di ogni nuovo modello.

In realtà, la i30 Facelift era già stata “pizzicata” il mese scorso durante i primi collaudi, ma adesso un nuovo prototipo della vettura completamente camuffato – fotografato in questi ultimi giorni – ci offre qualche indizio in più su come si presenterà al pubblico l’aggiornamento in questione. Osservando con attenzione le immagini a nostra disposizione è possibile notale la presenza di una griglia frontale di inedito disegno, mentre i fendinebbia di nuova concezione risultano incastonati nel fascione paraurti anteriore, anch’esso modificato dal punto di vista estetico e aerodinamico. Non manca inoltre nella parte bassa della vettura una presa d’aria modificata che ha lo scopo di raffreddare il propulsore.

Per quanto riguarda la vista posteriore è possibile apprezzare i proiettori dalla nuova grafica e un paraurti leggermente modificato, inoltre l’alloggiamento della targa è stato rivisto, così come il posizionamento dei retronebbia. Con ogni probabilità le modifiche interesseranno anche l’abitacolo che sarà aggiornato con un sistema di infotainment evoluto, così come verranno introdotti nuovi e più sofisticati dispositivi ADAS per l’assistenza alla guida.

La gamma della Hyundai i30 non rinuncerà alla versione sportiva denominata i30 N, anzi nei progetti della Casa coreana c’è una interessante novità riguardo. Secondo indiscrezioni dovrebbe infatti debuttare nel prossimo futuro anche una versione speciale della Hyundai i30 N, caratterizzata da una aerodinamica inedita e ancora più curata che dovrebbe esaltare in maniera esponenziali le prestazioni velocistiche della vettura, sia su strada che in pista.

La i30 N Special Edition dovrebbe infatti vantare l’uso di un completo ed inedito kit estetico-aerodinamico in fibra di carbonio in grado di abbassare la massa e ottimizzare ulteriormente i flussi d’aria che investono la vettura. Dal punto di vista meccanico però non dovrebbero esserci sorprese, infatti la i30 N dovrebbe continuare a sfruttare il potente quattro cilindri 2.0 litri turbo benzina. Quest’ultimo viene declinato in due differenti livelli di potenza, ovvero 250 CV e 275 CV.

Hyundai i30 Facelift: nuove foto spia Vedi tutte le immagini +12