Roma si prepara a diventare il palcoscenico di un evento straordinario che celebra l’eccellenza dell’automobilismo italiano. Dal 24 al 27 aprile, la Città Eterna ospiterà il primo Anantara Concorso Roma, una manifestazione che riunirà cinquanta capolavori su quattro ruote, tra cui leggendarie auto d’epoca e modelli iconici come Ferrari, Alfa Romeo e Lamborghini.

Organizzato da Anantara Hotels & Resorts con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, l’evento trasformerà la città in un museo a cielo aperto dedicato al meglio del design e dell’ingegneria automobilistica Made in Italy. L’iniziativa nasce dalla visione di William E. Heinecke, imprenditore e collezionista, che ha voluto creare un appuntamento di livello mondiale per gli appassionati di auto classiche.

Anantara Concorso Roma, i modelli più attesi

Il programma si aprirà giovedì 24 aprile con un’esposizione mozzafiato in Piazza della Repubblica. Il giorno successivo, i partecipanti potranno godere di un pranzo esclusivo a Villa Aldobrandini e di un tour verso Frascati. Durante il weekend, il cuore dell’evento sarà il concorso, con una giuria d’eccezione presieduta dallo storico dell’auto Adolfo Orsi. Tra i criteri di valutazione spiccano autenticità ed eleganza, mentre tra i modelli più attesi figurano l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Pininfarina e rarità come la Ferrari 250 Monza e la 166 MM Barchetta Touring.

Oltre alla competizione, l’evento sarà accessibile al pubblico grazie ai pass giornalieri, offrendo un’occasione unica per ammirare questi capolavori. Parte del ricavato sarà destinata a una causa benefica: l’acquisto di un furgone refrigerato per il trasporto di generi alimentari, in collaborazione con Acli Roma.

Come sottolinea Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, “Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore”. Un appuntamento imperdibile per celebrare il fascino intramontabile delle vetture italiane e il loro impatto culturale e storico.