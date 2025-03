Alpine ha svelato il suo primo crossover elettrico, l’innovativo A390, un modello che combina il DNA sportivo del marchio con una tecnologia all’avanguardia e un design ispirato alla Formula 1. Questo nuovo SUV sportivo è pronto a sfidare i giganti del settore, come il Porsche Macan EV, con un’offerta unica nel suo genere.

Alpine A390, sorpresa sulle nevi

Attualmente in fase di test sulle nevi svedesi, l’Alpine A390 si distingue per le sue dimensioni strategiche, che lo collocano tra l’Audi Q3 e Q5, con una lunghezza di 181,7 pollici, un’altezza di 60 pollici e una larghezza di 74 pollici. Il suo cuore tecnologico è rappresentato da un sistema propulsivo tri-motore, che offre prestazioni elevate e un controllo ottimale grazie al sistema di torque vectoring. Inoltre, il guidatore può scegliere tra cinque modalità di guida, tra cui una specifica per la pista, sottolineando la vocazione racing del brand.

Il design dell’A390 è una fusione di tradizione e modernità, con dettagli che richiamano l’heritage francese e la velocità della Formula 1. Particolarmente distintiva è la firma luminosa, caratterizzata da tre triangoli illuminati che evocano l’immagine di una cometa. L’abitacolo, altrettanto curato, include un volante sportivo dotato di comandi dedicati come “Overtake” e “Recharge”, pensati per enfatizzare l’esperienza di guida sportiva.

Omaggio al DNA del marchio

Il progetto dell’Alpine A390 è un omaggio al savoir-faire francese, grazie a collaborazioni con eccellenze locali come Michelin per gli pneumatici e Devialet per l’impianto audio. La produzione avverrà nello storico stabilimento di Dieppe, consolidando il legame con il territorio.

Il debutto ufficiale è previsto per il 27 maggio, in occasione del 70° anniversario del marchio. Con l’A390, Alpine non solo entra nel segmento dei SUV elettrici premium, ma rafforza anche la sua strategia di espansione globale, con un focus particolare sul mercato statunitense. Questo modello rappresenta un nuovo capitolo per il brand, combinando tradizione e innovazione per conquistare una nuova generazione di appassionati.