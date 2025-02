Alpine celebra un traguardo storico con due edizioni speciali che segnano la chiusura di un’era per le sue iconiche sportive termiche. Con l’obiettivo di traghettare il marchio verso un futuro elettrico, la casa francese presenta le nuove Alpine A110 in due varianti esclusive: la A110 R 70 e la A110 GTS.

La A110 R 70, prodotta in soli 770 esemplari, è un vero gioiello di design e tecnologia. Contraddistinta da dettagli unici come il logo “A70" sui parafanghi e una serie limitata di 70 unità nei colori patriottici francesi – Caddy Blue, Glacier White e Sismique Red – questa versione offre prestazioni eccezionali grazie al motore turbo quattro cilindri da 296 CV. La leggerezza e l’agilità sono garantite dall’ampio uso della fibra di carbonio per cofano, tetto e spoiler. I prezzi partono da circa 125.000 euro, rendendola una proposta esclusiva per gli appassionati.

Per chi desidera un equilibrio tra sportività e comfort, la nuova A110 GTS rappresenta una scelta ideale. Questa versione, disponibile a partire da 81.200 euro, si arricchisce di cinque nuove colorazioni, tra cui spiccano il Peacock Blue e l’Acropolis Orange, ispirate alla tradizione del marchio. Pur mantenendo la stessa potenza di 296 CV, offre la possibilità di aggiungere un kit aerodinamico ispirato alla R, garantendo un’esperienza di guida unica e versatile.

Alpine A110 R 70 e GTS, ordinabili fino a maggio 2026, rappresentano il canto del cigno delle sportive Alpine a combustione interna. Dal 2026, Alpine si concentrerà esclusivamente su una nuova generazione di vetture completamente elettriche, continuando a preservare la sua identità di marchio votato alla performance.