Alpine A110 GT4+: una nuova icona nel mondo delle competizioni GT4, pronta a ridefinire gli standard delle auto da corsa. Con una potenza che varia tra 350 e 400 CV e un peso contenuto di soli 1.080 kg, questa evoluzione della A110 si distingue per le sue prestazioni eccezionali e il prezzo competitivo di 220.000 euro (IVA esclusa). Progettata in collaborazione con Signatech, questa vettura incarna il perfetto equilibrio tra leggerezza e bilanciamento dei pesi, un tratto distintivo del marchio Alpine.

Performance elevatissime

La Gran Turismo francese è stata ottimizzata per garantire performance di alto livello su ogni tracciato. Tra le innovazioni, spiccano un sistema di sovralimentazione avanzato e un nuovo impianto di raffreddamento, con un radiatore anteriore e una presa d’aria in carbonio progettati per gestire al meglio le condizioni termiche estreme. Per i possessori delle versioni precedenti, Alpine offre un kit di aggiornamento a 34.000 euro, permettendo di portare le vecchie A110 ai nuovi standard tecnici.

La trasmissione sequenziale a sei rapporti è stata rivista per includere sistemi anti-lag e antipattinamento, assicurando una risposta immediata e precisa. Inoltre, un sensore per la pressione atmosferica consente di mantenere costanti le prestazioni del motore, indipendentemente dall’altitudine.

Un trionfo di aerodinamica

Dal punto di vista aerodinamico, la GT4+ introduce soluzioni innovative come uno splitter anteriore rinforzato con materiali eco-sostenibili e un cupolino posteriore traforato in carbonio, migliorando la stabilità alle alte velocità. La sicurezza è garantita da un roll bar omologato FIA, sedili da corsa con cinture a sei punti Sabelt e un serbatoio da 95 litri conforme agli standard FT3. Il sistema frenante Brembo, combinato con l’ABS Bosch Motorsport regolabile, assicura una frenata impeccabile.

Con queste caratteristiche, l’Alpine A110 GT4+ si propone come protagonista assoluta nei campionati GT4 internazionali, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia sportiva del marchio. La sua combinazione di potenza, tecnologia e innovazione rappresenta un punto di riferimento per le competizioni future.