Il panorama automobilistico si arricchisce di una nuova svolta strategica per il marchio Alfa Romeo, che ha scelto di mantenere un equilibrio tra tradizione e innovazione. La casa del Biscione ha deciso di non abbandonare completamente i motori a combustione interna, per Alfa Romeo Giulia e Stelvio optando per un approccio ibrido che integra le nuove soluzioni elettriche.

Le future generazioni di modelli iconici come la Giulia e la Stelvio, attese rispettivamente dopo il 2026 e nel 2027, saranno costruite sulla piattaforma STLA Large, una base tecnologica avanzata condivisa con altri marchi del gruppo Stellantis. Questa scelta rappresenta un ponte tra il passato e il futuro, rafforzando il legame storico del marchio con l’Italia, dove continueranno a essere prodotte.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, arriva Hurricane

Un elemento distintivo sarà l’introduzione del motore Hurricane, un sei cilindri in linea biturbo da 3.0 litri. Questo propulsore, già apprezzato per le sue prestazioni sui modelli Dodge, sarà disponibile in versioni da 420 e 550 cavalli, con coppie massime che raggiungono i 706 Nm. Un motore progettato per garantire potenza ed efficienza, perfettamente in linea con le esigenze dei modelli ibridi di alta gamma.

La decisione di Alfa Romeo riflette un approccio pragmatico alle attuali condizioni di mercato, dove la domanda di veicoli completamente elettrici non è ancora sufficientemente matura. Per questo motivo, i futuri modelli saranno caratterizzati da un’architettura multi-energia, in grado di soddisfare un pubblico sempre più diversificato.

La nuova Giulia, inoltre, subirà una trasformazione radicale. Non sarà più una berlina tradizionale, ma si avvicinerà al design di un SUV compatto o di un liftback a cinque porte, seguendo le tendenze stilistiche di modelli come la Citroën C5 X. Il design innovativo, definito una vera “bomba" dagli addetti ai lavori, punta a conquistare nuovi segmenti di mercato.

Con questa strategia, Alfa Romeo riafferma la propria identità unica nel panorama automobilistico, coniugando innovazione tecnologica e rispetto per la tradizione, offrendo al contempo soluzioni che rispondono alle diverse esigenze dei consumatori moderni.