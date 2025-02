Il futuro dell’Alfa Romeo Alfetta sembra essere stato messo in stand-by definitivo, segnando un cambio di direzione importante per il marchio italiano. Il nuovo CEO Santo Ficili ha infatti annunciato l’abbandono del progetto, che aveva visto una rinnovata attenzione nel 2023 sotto la guida di Jean-Philippe Imparato. La decisione, comunicata durante un’intervista alla stampa francese, ha spezzato le speranze degli appassionati che sognavano una vettura destinata a rinforzare la presenza del brand nel segmento C.

Alfa Romeo Alfetta, un ritorno che (forse) non ci sarà

L’Alfa Romeo Alfetta, originariamente concepita per sfruttare la piattaforma STLA Medium e prodotta in Italia, avrebbe dovuto affiancare la Tonale con un design sportivo e coupé. Tuttavia, Ficili ha ribadito che la Tonale rimarrà l’unica protagonista del segmento nei prossimi anni, confermando un approccio più mirato e conservativo nella gamma del marchio.

Nonostante ciò, le voci su un possibile utilizzo del nome Alfetta per una futura evoluzione della Tonale continuano a circolare, alimentando le speranze di chi sogna una rinascita del modello entro il 2030. Tuttavia, tali ipotesi rimangono al momento prive di conferme ufficiali.

Il Biscione si concentra su altre strade

Nel frattempo, Alfa Romeo concentra i suoi sforzi su progetti più concreti, come il lancio della nuova generazione della Stelvio, previsto entro l’anno. Questa strategia riflette la volontà del marchio di bilanciare la sua eredità storica con le sfide dell’elettrificazione e dell’innovazione tecnologica, elementi centrali nella visione strategica del gruppo Stellantis.