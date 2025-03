Alcolock, il dispositivo anti-ebbrezza al volante, si prepara a rivoluzionare la sicurezza stradale in Italia. Con l’obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato all’Unione Europea un decreto che introduce questa innovazione tecnologica come parte integrante della riforma del Codice della strada, entrata in vigore a dicembre.

Il provvedimento prevede l’installazione obbligatoria del dispositivo sui veicoli di conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici superiori a 0,8 gr/l. Questo sistema, collegato all’accensione dell’auto, impedisce l’avviamento del motore se rileva alcol nel respiro del guidatore. Un’innovazione che rappresenta un mix di prevenzione e deterrenza economica, con un costo stimato per l’installazione e la manutenzione che supera i 2.000 euro. La durata obbligatoria del dispositivo varia dai due ai tre anni, a seconda della gravità dell’infrazione.

Alcolock, c’è un periodo di valutazione dell’UE

Attualmente, il decreto è in fase di valutazione presso l’UE per un periodo di 90 giorni e, salvo osservazioni contrarie, diventerà operativo a partire da luglio. Le sanzioni per chi tenta di aggirare il sistema sono severe: sospensione della patente e multe salate per chi manomette il dispositivo o guida con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita di 0,1 gr/l.

L’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale ha accolto con favore questa misura, evidenziando però la necessità di accelerare su altre tematiche cruciali per la sicurezza stradale, come la regolamentazione della guida sotto effetto di stupefacenti e l’omologazione degli autovelox. Questo sistema, già adottato in molti paesi europei, rappresenta un passo significativo verso la riduzione degli incidenti stradali causati dall’alcol, rafforzando l’impegno delle istituzioni italiane nella promozione di comportamenti responsabili alla guida.