Un primato che sorprende e rassicura. Una Hyundai Ioniq 5 ha dimostrato di essere una delle protagoniste assolute della mobilità elettrica, percorrendo oltre 666.000 chilometri in appena tre anni e mezzo in Corea del Sud. Questo risultato non solo evidenzia l’affidabilità della tecnologia, ma sfata anche i miti legati alla durata batteria delle auto elettriche.

Resistenza e performance eccezionali

Il proprietario del veicolo, membro del gruppo Facebook “Mileage Impossible“, ha utilizzato la vettura con una media impressionante di 15.000 chilometri al mese, pari a circa 500 chilometri al giorno. Un test di resistenza quotidiano che ha messo in luce la robustezza del sistema elettrico.

La batteria auto elettrica sorprende

La batteria originale è stata sostituita solo dopo aver raggiunto i 580.000 chilometri, mantenendo un’incredibile efficienza residua dell’87%. Un dato che supera ampiamente le garanzie standard dei produttori, che coprono solitamente otto anni o 160.000 chilometri con almeno l’80% di capacità residua.

Interventi tecnici ridotti al minimo per questa Hyundai Ioniq 5

Nonostante l’intenso utilizzo, gli interventi di manutenzione sono stati limitati. L’unico inconveniente significativo ha riguardato il caricatore di bordo, che ha costretto il proprietario a utilizzare esclusivamente la ricarica in corrente continua, approfittando dell’efficiente rete di stazioni rapide della Corea del Sud.

Questa esperienza straordinaria rappresenta un faro di speranza per chi guarda con scetticismo alla sostenibilità a lungo termine delle auto elettriche. Con un utilizzo medio italiano di circa 6.880 chilometri all’anno, una batteria simile potrebbe durare teoricamente oltre 80 anni, ridefinendo le aspettative e le preoccupazioni legate alla tecnologia elettrica.