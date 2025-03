Il cambio manuale, simbolo di tradizione e controllo per molti appassionati, sta rapidamente cedendo il passo nel moderno panorama automobilistico. L’ascesa delle auto elettriche e delle auto ibride ha trasformato il settore, relegando questa tecnologia a un ricordo del passato. Secondo un rapporto cap hpi, nel Regno Unito le trasmissioni automatiche rappresentano quasi il 30% delle nuove immatricolazioni del 2024, con un incremento impressionante del 118% nell’ultimo decennio.

Questa evoluzione è strettamente legata alla crescente diffusione dei veicoli elettrificati. Le ibride, per esempio, adottano prevalentemente cambi automatici per ottimizzare l’integrazione tra motore termico ed elettrico. Le elettriche pure, invece, spesso eliminano completamente il cambio tradizionale, grazie all’utilizzo di sistemi a marcia singola. Anche nel segmento delle auto sportive, storicamente un baluardo del cambio manuale, si osserva un progressivo abbandono a favore di trasmissioni automatiche e sequenziali, che garantiscono cambi marcia più rapidi e precisi. Un esempio innovativo è rappresentato da Hyundai con la IONIQ 5 N, che simula virtualmente i cambi marcia per preservare l’esperienza di guida.

Dal punto di vista economico, mantenere due linee di trasmissione è oneroso per i produttori, che preferiscono concentrare gli investimenti su tecnologie più moderne. Questo cambiamento ha contribuito all’aumento generale dei prezzi delle automobili in Europa, influenzando significativamente il mercato automobilistico. Nel Regno Unito, ad esempio, quasi tutti i modelli ibridi sono dotati di cambio automatico, con rare eccezioni come una versione della Toyota Prius. Anche le hot hatch e le supercar si sono adattate, sostituendo la leva del cambio con paddle al volante e trasmissioni automatizzate.

Questa trasformazione non è solo tecnologica, ma riflette un cambiamento più profondo: il settore automobilistico si orienta sempre più verso elettrificazione, digitalizzazione e automazione. La vera sfida, tuttavia, sarà capire se i guidatori accetteranno questa nuova era o continueranno a rimpiangere il coinvolgimento unico offerto dal cambio manuale.