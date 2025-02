“Non si può fermare il progresso, ma si può guidarlo”. Con questa visione, Motus-E e Unem hanno siglato un accordo storico presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, volto a trasformare le tradizionali stazioni carburanti in hub energetici del futuro. Il protocollo stabilisce l’istituzione di un Tavolo Tecnico per favorire l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nelle stazioni di servizio esistenti.

Colonnine di ricarica: passi avanti in Italia

Questa iniziativa rappresenta un ponte strategico tra la mobilità tradizionale e quella elettrica, mirando a creare una rete capillare di punti di ricarica. Il Tavolo Tecnico offrirà supporto normativo e consulenza agli stakeholder, oltre a promuovere eventi formativi per approfondire il tema della mobilità elettrica.

Fabio Pressi, presidente di Motus-E, ha sottolineato come questa collaborazione dimostri la capacità del settore di superare vecchie divisioni per abbracciare l’innovazione. Gianni Murano di Unem ha ribadito l’importanza strategica della riqualificazione degli impianti esistenti per rispondere alle nuove esigenze della mobilità sostenibile.

Il progetto si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, con il disegno di legge Carburanti che sarà presto discusso in Consiglio dei Ministri. Secondo quanto anticipato dal sottosegretario Massimo Bitonci, la nuova normativa prevede una razionalizzazione della rete distributiva e l’obbligo di installare infrastrutture per la ricarica elettrica, con l’iter legislativo che dovrebbe concludersi entro fine anno.

Come si trasforma lo scenario

Questa trasformazione non è solo un adeguamento infrastrutturale, ma una vera rivoluzione nella concezione della mobilità. L’Italia si prepara così a diventare un esempio virtuoso di integrazione tra diverse forme di alimentazione per i veicoli, ponendo solide basi per un futuro più sostenibile e accessibile.

La sinergia tra pubblico e privato, materializzata in questo accordo, rappresenta un punto di svolta nella strategia nazionale per la transizione energetica. La mobilità elettrica gioca un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni e nel miglioramento della qualità dell’aria, delineando un percorso chiaro verso un futuro a basse emissioni.