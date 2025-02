Un piccolo comune come Vellezzo Bellini diventa teatro di due episodi che mettono in luce l’importanza della tecnologia nella lotta contro le infrazioni stradali. Grazie agli strumenti di videosorveglianza e agli autovelox, le autorità locali hanno registrato violazioni significative del Codice della Strada, sottolineando il ruolo chiave di questi dispositivi nella promozione della sicurezza stradale.

Autovelox: un folle corre a oltre 200 km/h

Nel primo caso, un automobilista ha raggiunto una velocità di 214 km/h su un tratto con limite fissato a 90 km/h, un comportamento non solo pericoloso ma emblematico dell’irresponsabilità di alcuni conducenti. L’autovelox, posizionato strategicamente sulla ex Statale 35, ha registrato l’infrazione, consentendo l’identificazione del conducente e l’applicazione di sanzioni severe.

Quasi in contemporanea, nella frazione di Origioso, le telecamere hanno rilevato un veicolo non assicurato. Il conducente, un uomo di 65 anni, ha tentato una fuga spericolata per sfuggire all’alt della Polizia Locale, ma è stato fermato dopo un inseguimento di alcuni chilometri. Oltre alle violazioni amministrative, l’uomo è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Sicurezza stradale al primo posto

Questi episodi dimostrano come la tecnologia moderna rappresenti un supporto indispensabile per le forze dell’ordine. Le immagini registrate forniscono prove inconfutabili, facilitando non solo l’identificazione dei trasgressori ma anche l’applicazione delle conseguenze legali. L’investimento in sistemi di controllo elettronico non è solo una strategia per multare i trasgressori, ma una vera e propria misura preventiva per proteggere la comunità e rafforzare la sicurezza stradale.

Il rispetto delle norme stradali è un dovere che va oltre l’aspetto legale: è una responsabilità morale verso tutti gli utenti della strada. Comportamenti irresponsabili come quelli descritti mettono in pericolo la vita di molte persone, richiedendo una risposta decisa e coordinata da parte delle autorità competenti.