Dacia the Auction: 11 maglie all’asta per coronare altrettanti sogni

Dacia e la squadra di calcio dell’Udinese sono stati i protagonisti in questo weekend di un originale progetto legato alla partita Udinese –Lazio che ha avuto come nobile scopo quello di aiutare 11 tifosi a realizzare i propri sogni imprenditoriali, frutto di una certa sensibilità sociale che punta a favorire la collettività. Questa domenica, per la prima volta nella storia del calcio italiano, durante la partita Udinese-Lazio che si è svolta allo stadio di Udine (Dacia Arena), la squadra bianconera è scesa in campo con 11 maglie tutte differenti tra loro che ricalcano i modelli indossati dalla squadra del Friuli nelle passate stagioni.

Le magliette indossate dagli undici titolari della partita sono state abbinate ad altrettante persone che nascondono un sogno imprenditoriale nel cassetto. Per realizzare questi sogni è nata Dacia Auction, la particolare asta che ha come banditore d’eccezione Ciro Ferrara, uno dei difensori italiani più amati e famosi. La nobile iniziativa organizzata dal main sponsor Dacia permetterà quindi ai futuri imprenditori di realizzare il proprio sogno grazie ai soldi ricavati dalla vendita all’incanto delle magliette. L’asta è iniziata il venerdì 6 aprile e si è conclusa domenica 8 aprile con il fischio finale del match Udinese-Lazio.

“La quinta edizione di Dacia Sponsors Day – ha dichiarato il vicepresidente di Udinese Calcio, avv. Stefano Campoccia – è modo qualificato per dare valore alla giovane imprenditoria locale, allo spirito di crescita e sviluppo che pervade il Friuli e che ha bisogno di supporto e promozione per emergere. Grazie a Dacia per l’iniziativa, per lo spirito di squadra e l’impegno con il quale, ogni anno, associa alla sponsorship un’iniziativa capace di sviluppare nuovi contenuti e nuovi approcci al nostro sport. Noi di Udinese siamo lieti di essere protagonisti di innovazione nei sistemi di attivazione delle sponsorship, in linea con il piano di sviluppo di Udinese Calcio e della Dacia Arena”.

Questi gli 11 progetti dei tifosi e le maglie abbinate che partecipano a “Dacia The Auction”: