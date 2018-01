Renault Winter Tour 2018: SUV e Pick-up protagonisti sulle montagne italiane

Lo scorso fine settimana ha preso il via nella località sciistica di Prato Nevoso, in Piemonte, l’atteso Renault Winter Tour 2018 che vede protagonisti SUV e pick-up firmati dalla Casa del Rombo. Il tour invernale organizzato da Renault prevede altri 5 eventi organizzati in altrettante località situate sulle Alpi e sugli Appennini, dove si potranno ammirare e testare modelli abituati a destreggiarsi su ogni terreno, come Alaskan, Kadjar, Koleos e Captur.

L’evento organizzato in collaborazione con la radio RDS 100% Grandi Successi, mette a disposizione ben 10 veicoli dei quattro modelli sopra citati ospitati nel Villaggio RDS Play On Tour. Quest’ultimo sarà allestito in ciascuna delle sei località turistiche e sarà il centro di gravità di numerose e divertenti attività di intrattenimento.

Calendario Renault Winter Tour 2018

27 – 28 gennaio Roccaraso

3 – 4 febbraio Tonale

17 – 18 febbraio Val Di Fiemme

24 – 25 febbraio Bormio

3 – 4 marzo Canazei